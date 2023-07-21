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"Vize İşlem Ücreti" adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı

Siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen 76 şüpheli gözaltına alındı.

Aykut Karadağ, Meriç Ürer  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
"Vize İşlem Ücreti" adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı

Ankara/İzmir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeyen yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 76 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 298 fişek ele geçirildi, dijital materyaller ve 508 bin 285 liraya el konuldu.

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadesini kullandı.

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