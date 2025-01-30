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Vergi İletişim Merkezi geçen yıl 1 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2024'te 1 milyon 23 bin 118 çağrıyı yanıtladı.

Serhat Tutak  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Vergi İletişim Merkezi geçen yıl 1 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

Ankara

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, VİMER, 25 Aralık 2007'den beri hizmet veriyor.

Merkez, mükellefleri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyi, vergi bilincini artırmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, vergiyle ilgili konularda telefonla danışmanlık, vergi kayıp kaçağı konusunda ihbar bildirimlerini alma, borç sorgulama, mükelleflerin ilettiği talep ve önerileri ilgili birimlere iletme gibi hizmetler sağlanıyor.

VİMER, ayrıca yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara da e-posta aracılığıyla İngilizce danışmanlık hizmeti veriyor.

Hafta içi 09.00-18.00 saatlerinde hizmet veren merkez, geçen yıl 1 milyon 23 bin 118 çağrıyı yanıtladı.

En fazla çağrı, 331 bin 822 ile borç sorgulama birimince cevaplandı. Bu alanı, 294 bin 23 ile e-hizmetler, 293 bin 590 ile mevzuat/danışma, 103 bin 683 ile ihbar birimleri izledi.

VİMER'e yurt içinde 189, yurt dışından "0090 312 189 11 22" telefon numaralarından ulaşılabiliyor.

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