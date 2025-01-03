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Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Bekir Ömer Fansa  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), AA muhabirine, Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Tayfur'un ailesinin mahallede birkaç evde kiracı olarak kaldığını aktaran Atiz, şöyle konuştu:

"Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. 4-5 yıl önce uzun kapüşonlu montla geldi. Sokakta duruyordum, benimle sohbet etti. Önce kapüşon nedeniyle tanımadım, çıkartınca tanıdım, birbirimize sarıldık, sohbet ettik. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Hatta çıkardı bana harçlık verdi. 'Üstüne başına elbise al, Adana'nın, mahallemizin çocukları giyinmeyi severler.' dedi. Mahallem adına Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgünüz. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi, destek verdi. Sık sık gelip bizi soruyordu."

"Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı"

Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı.

Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. O, Müslüm Gürses hepsi yanımızdaydı. Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada otururdu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük." diye konuştu.

Kasım Eroğlu (62) da Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir dönem evlerinde kiracı olarak oturduğunu dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un çok iyi bir insan olduğunu anlatan Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı. Ünlü olduktan sonra gelirdi. Burada Kurban Bayramı'nda koyun dağıttı." değerlendirmesinde bulundu.

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Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor

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