Vatandaşlar Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi
Vatandaşlar, Türkiye-Avusturya maçını kurulan dev ekranlardan izledi. Milli takım formasıyla meydanlarda toplanan vatandaşlar, Euro 2024'te Türkiye'nin çeyrek finale çıkmasını coşkuyla kutladı.
Ankara
Eskişehir'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşan Türkiye-Avusturya maçını, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.
Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Vatandaşlarla maçı izleyen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, önceki 2 maçı da vatandaşlarla izlediklerini belirterek, Avusturya karşılaşmasına daha çok kişinin geldiğini ifade etti.
Yoğun ilgiden ötürü vatandaşların alana sığmadığını kaydeden Ercan, “İnşallah bu akşam takımımız Avusturya karşısında güzel bir zafer kazanır ve adımızı çeyrek finale yazdırırız. İnşallah takımımız kazanır ve bizler de Eskişehir'in gençleriyle burada milli duygularımızı hep birlikte yaşarız." dedi.
Adana
Adana'da vatandaşlar Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.
Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.
Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı.
Mersin
Mersin'de vatandaşlar, maçı Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki Kuyuluk Futbol Sahası'nda Mezitli Belediyesinin kurduğu dev ekrandan izledi.
Karşılaşmayı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.
Türkiye'nin maçtan galip gelmesiyle alandaki vatandaşlar kutlama yaptı.
Hatay
Hatay’ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki Fahura Parkı’nda, Dörtyol ilçesinde ise Numune Evler Mahallesi’ndeki tören alanında kurulan dev ekranlardan izledi.
Dörtyol'da maç öncesinde vatandaşlara konser verildi. Konser esnasında down sendromlu bir kız, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile karşılıklı oynadı.
Çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, maçtan galip gelerek adını çeyrek finale yazdıran milli takımın başarısını meşale yakarak kutladı.
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesince yerleşke içerisine karşılaşma için dev ekran kuruldu.
Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Maçın ilk dakikasında Merih Demiral'ın golüyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar maçın bitiş düdüğüyle de tezahüratlar yaptı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Dulkadiroğlu Kümbet Necmettin Gevri Parkı'na kurulan dev ekranda vatandaşlar karşılaşmayı takip etti.
Büyük heyecana sahne olan müsabakayı izleyen taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini uzun araç konvoylarıyla şehir turu yaparak yaşadı.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Milli Takım'a, Türk bayrakları, alkış ve tezahüratlarla destek oldu.
Karşılaşmanın ardından taraftarlar, çeyrek finale kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.
Adıyaman
Adıyaman Belediyesince Altınşehir Mahallesi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda karşılaşmayı izleyen seyirciler burada Milli Takım'a destekte bulundu.
Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de vatandaşlarla izledi.
Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar, maçı buradaki eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izledi.
Karşılaşma boyunca vatandaşlar milli takıma destekte bulundu.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, karşılaşmayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kent meydanına kurulan dev ekrandan seyretti.
Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Bolu
Bolu’da ise maç sebebiyle belediye Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önüne dev ekran kurdu.
Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar, maçın başlama düdüğüyle karşılaşmayı ilgiyle takip edip milli takım lehine tezahürat yaptı.
Dev ekranın bulunduğu alan ve çevresinde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı.
Zonguldak
Zonguldak'ta belediyenin sahilde kurduğu dev ekranda Türkiye-Avusturya maçını izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca takıma destekte bulundu.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bartın
Bartın’da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu’da milli maç için dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar, dev ekrandan izledikleri maça büyük ilgi gösterdi.
Karabük
Karabük Belediyesince Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran kuruldu. Belediye tarafından vatandaşlara çekirdek ve çay, çocuklara da pamuk şekeri ikram edildi.
Eskipazar ilçesinde ise 60.Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu bahçesinde dev ekran kuruldu.
Kaymakam Fatih Gülnar, Belediye Başkanı Serkan Civa ve çok sayıda vatandaş milli maçı burada seyretti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Düzce
Düzce’de vatandaşlar, Türkiye-Avusturya maçını, Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan takip etti.
Karşılaşmayı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de vatandaşlarla izledi.
Milli takım forması giyen vatandaşların, açık havadaki milli maç heyecanı dronla görüntülendi.
Vatandaşlar, maç sonunda milli takımın galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.
Rize
Rizeli vatandaşlar, milli heyecana Rize Belediyesi tarafından Sahil Parkı'nda kurulan dev ekranda eşlik etti.
Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.
Rize Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.
Karşılaşmayı Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de vatandaşlarla izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı, şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu.
Gümüşhane
Gümüşhane'de vatandaşlar, Gümüşhane Belediyesi önündeki dev ekranda milli heyecanı hep beraber yaşadı.
Müsabakayı Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de vatandaşlarla birlikte izledi.
A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve araç konvoyları ile kutlama yaptı.
Ordu
Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde parka milli maç için dev ekran kuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.
Bayburt
Bayburt'ta da vatandaşlar, maçı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurduğu dev ekrandan izledi.
Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.
Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar, galibiyetin sevincini, Cumhuriyet Caddesi'nde araç konvoyları oluşturarak kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.