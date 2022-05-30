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Van'da inci kefalinin göçünü konu alan fotoğraf yarışması başladı

Erciş Kaymakamlığınca 3-5 Haziran'da gerçekleştirilecek "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması başladı.

Necmettin Karaca   | 30.05.2022
Van'da inci kefalinin göçünü konu alan fotoğraf yarışması başladı Fotoğraf: Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı

Van

İnci kefalinin üreme için Van Gölü'nden tatlı sulara göçünü konu alan yarışmaya yurt içi ve dışından fotoğrafseverler katıldı. Yarışma sonuçlarının 3 Haziran'da festivalin açılış töreninde açıklanacağı belirtildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, inci kefalinin yüzyıllardır neslini devam ettirebilmek için her yıl ilkbaharda sürüler halinde tatlı su kaynaklarına, önündeki engelleri aşıp göç ettiğini anlattı.

İnci kefalinin göç esnasında gösterdiği azim, sabır, tutku ve motivasyonun insanlığa adeta ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mehmetbeyoğlu, "Balıkların göç yolculuğunun fotoğraflanarak kayıt altına alınması amacıyla Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasına gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok fotoğraf sanatçısı yoğun ilgi gösterdi. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu yıl inşallah 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarımızın da sonuna geldik."

Fotoğraf sanatçısı Emine Galiç Şengöz de inci kefalinin göçünü fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, "Herkes en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor. Yerli turistler haricinde Nijerya'dan gelen turistlerimiz de fotoğraf yarışmasına katılıyor" diye konuştu.

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