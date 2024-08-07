Uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık." bilgisini paylaştı.
Ankara
Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaştırma ile uyuşmazlıkları hızlı, dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.