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Uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık." bilgisini paylaştı.

İsmet Karakaş  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağlandı

Ankara

Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaştırma ile uyuşmazlıkları hızlı, dostane ve barışçıl şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz."

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