Dolar
34.26
Euro
37.60
Altın
2,640.89
ETH/USDT
2,435.40
BTC/USDT
63,218.00
BIST 100
9,031.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinden yayındayız.
logo
Gündem

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu

İstanbul'da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'da, duraklardaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Semra Orkan  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu Fotoğraf: Fatih Ulaş - AA

İstanbul

Kentte akşam saatlerinde metroyu kullanmak isteyenler, turnikelerin İstanbulkart uygulamasındaki QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Görevliler, turnikelerdeki ödeme noktalarındaki sistemde sorun yaşandığını ve QR kodun okunmadığı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Özellikle, metrobüsün aktarma noktası olan duraklarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Denetimli serbestlik uygulamaları) Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız
Bilecik'te geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin yargılamaya devam edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeyi ziyaret etti

Benzer haberler

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu

Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu'nun yapım çalışmaları hızla sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet