Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluştu
İstanbul'da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'da, duraklardaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk yaşandı.
İstanbul
Kentte akşam saatlerinde metroyu kullanmak isteyenler, turnikelerin İstanbulkart uygulamasındaki QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.
Görevliler, turnikelerdeki ödeme noktalarındaki sistemde sorun yaşandığını ve QR kodun okunmadığı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.
Özellikle, metrobüsün aktarma noktası olan duraklarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi.
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