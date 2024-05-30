Üniversitelilerden Filistin'e destek
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri açtıkları stantta vatandaşları boykot edilen İsrail ürünleriyle ilgili bilgilendirdi. Kırklareli'de öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi ve yürüyüş yaptı.
Tekirdağ/Kırklareli
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri broşürlerle vatandaşları boykot edilen İsrail ürünleri hakkında bilgilendirdi
Öğrenciler, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi girişinde açtıkları standa "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırım var" ve "Gazze'yi unutma ablukayı kaldır" pankartları astı.
Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler broşürlerle vatandaşları ve sağlık çalışanlarını İsrail ürünlerinin kullanılmaması, onların yerine kullanılabilecek ürünler hakkında bilgilendirdi.
Öğrencilerden Samet Kadıcık, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananlara insanların sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
Suçsuz insanların Gazze'de zulme uğradığını belirten Kadıcık, "Filistinli insanlara destek için, İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin neden önemli olduğunu, neden boykot etmemiz gerektiğini, boykot edersek sonuçlar nasıl değişebilir bunu insanlara anlatmak için stant kurduk. İnşallah başarılı oluruz. Genel olarak olumlu dönüşler alıyoruz, tabi ki bilinçsiz insanımız çok, boykot hakkında bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli ürünleri tanıtıyoruz." dedi.
Kadıcık, herkesin elinden geldiğince Gazze için bir şeyler yapması gerektiğini, bütün insanların oradaki masum insanların başına gelenlere tepki göstermesinin önemli olduğunu aktardı.
İsrail ürünlerin kullanılmamasının da herkesin gösterebileceği bir tepki olduğunu ifade eden Kadıcık, şöyle konuştu:
"Ürünlerin olduğu bir liste hazırladık, bu listede boykot ürünleri ve bunların karşılığı olan yerli ürünler var. İnsanlar marketlere gittiğinde boykot ürünlerini görmüş olur ve ona göre yerli ürünleri tercih ederler. Bizim amacımız yerli ürünlere teşvik etmek ve İsrail ürünlerinden uzak tutmak. Aslında temelde amacımız insan olabilmek çünkü biliyoruz ki Filistin meselesi vicdanı olan her insanın meselesi olması gerekiyor. Biliyoruz ki bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter."
Öğrencilerden Ümit Serbest de Gazze'de masum insanların zulme uğramaya devam ettiğini dile getirerek, ellerinden geldikçe yaşanan haksızlığı duyurmak istediklerini aktardı.
Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İlker Yıldırım ise öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini, Filistin'de yaşanan zulmün bir an önce bitmesi, insanların acısının dinmesini umut ettiklerini kaydetti.
Kırklareli'nde üniversitelilerden Filistin'e destek için oturma eylemi ve yürüyüş
İHH İnsani Yardım Vakfı ve öğrenci kulüplerince üniversitenin Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen protestoda, öğrenciler pankart ve dövizler açtı.
Bir süre oturma eylemi yapan gençler, sloganlar attı ve tekbir getirdi.
Genç İHH Kırklareli Başkanı Yusuf Taç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.
Taç, artık herkesin kınamanın ötesine geçerek insanlık için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
Dünyanın her yanında insanların Filistinliler için eylemde olduğunu ifade eden Taç, "Bütün dünya ve bütün insanlık zulme karşı bir arada. 'Eylemden ne olur' demeksizin her gün ve her saat Filistin için nöbette olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir." dedi.
Gruptakiler daha sonra slogan atarak kampüs içerisinde yürüyüş yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.