Ümraniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.
Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.
Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı https://t.co/MaT7laHrXx pic.twitter.com/77WrmFdYsB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 30, 2025
Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.
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