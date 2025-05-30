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Ümraniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk, Fatma Nur Duman Arı  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Ümraniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Ali Cevahir Aktürk/AA

İstanbul

Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.

Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

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