Dolar
43.16
Euro
50.33
Altın
4,601.19
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
92,062.00
BIST 100
12,384.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor

Yoğun kar kağışının etkili olduğu Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji zorlu koşullarda mesai yapıyor.

Sergen Sezgin, Semih Şahin  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ekipleri, kar kalınlığının 95 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek olası arızalara karşı enerji sürekliliğini sağlamak için sepetli araçların yanı sıra arazi araçlarıyla görev yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64,4 kilometre uzunluğundaki hat ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan, bu yıl oteller bölgesindeki tüm havai hatları yer altına alan UEDAŞ, SCADA sistemiyle de şebekenin ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlıyor.

UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Mehmet Koç, gazetecilere, sezonun açılmasıyla ekiplerin de nöbetlerinin başladığını söyledi.

Sıcaklığın düşmesi ve nemin belli bir seviyeye gelmesiyle hatlarda buz yükü oluştuğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullarda çalışan ekiplerimiz, tüm iş ekipmanlarıyla sahada görev yapıyor. Uludağ'da yatırım kapsamında geçtiğimiz yıl alternatif hattımızı tamamladık ve kesintisiz enerjiyi desteklemiş olduk. Elektrik şebekemizi, 7/24 sahada çalışan ekiplerimizin yanı sıra dron ve SCADA gibi dijital teknolojilerle de uzaktan kontrol, kumanda ve izleme faaliyetleriyle yönetiyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor
İstanbul Valisi Gül, 3 yıllık emniyet verilerini açıkladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor

Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor

Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi

Türk otomotiv yan sanayisi 2025'te küresel pazarda rekor tazeledi

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üstüne devrildi
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı

Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet