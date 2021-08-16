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Ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girerken Van'da yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Zafer Arslan   | 16.08.2021
Ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Istanbul

Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler, Van'daki işlemlerin ardından karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Jandarma gözetiminde güvenli bölgede bekletilen göçmenlerin, İl Göç İdaresinden yetkililerin gelmesiyle evrakları düzenlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Air Arabia Hava Yollarının G9284 sefer sayılı uçağıyla ülkelerine gönderildi.

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