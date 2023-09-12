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Ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak 5 bin 865 karma ekip, 16 bin 326 personelin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçları denetimlerinin yapıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde, umuma açık işyerlerinde uygulama yapıldı. Bunun yanı sıra okul servis araçları ve personeli de denetlendi.

Uygulamalara, 5 bin 865 karma ekip ve 16 bin 326 personel katıldı.

Denetimlerde, 13 bin 948 okul servis aracı kontrol edildi, 160 Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymama, 173 araç muayenesi yaptırmama, 22 fazla yolcu taşıma, 32 emniyet kemeri takmama ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte 938 araç sahibi ve sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca eksikliği tespit edilen 97 okul servis aracı trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 13 bin 717 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 14 bin 556 umuma açık yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

Kontrollerde, 2 yağma, bir cinsel suçlar, 5 uyuşturucu suçları, 11 yaralama, 10 hırsızlık, 7 dolandırıcılık, 6 tehdit, 3 hakaret, 39 yoklama kaçağı-bakaya ve 29 diğer suçlardan olmak üzere 113 aranan kişi yakalandı ve 6 kayıp çocuk bulundu.

Ayrıca 2 kesici delici alet, kurusıkı tabanca, 313 kilogram kıyılmış tütün, 380 bin adet dolu, 350 bin adet boş makaron ele geçirildi.

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