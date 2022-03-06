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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Fuat Kabakcı   | 06.03.2022
Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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