Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.
Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.8️⃣4️⃣1️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 6, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/YAzDddTYvo
Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.