Dolar
14.25
Euro
15.58
Altın
1,970.41
ETH/USDT
2,618.30
BTC/USDT
38,823.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’de sirenler çalıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonundan Sorumlu Bakan İrina Vereşuk, Rusya’nın yine, çatışmaların sürdüğü Mariupol’da insanların tahliyesi için insani koridorun açılmasını engellediğini belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 06.03.2022
Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi

Kiev

Vereşuk, yaptığı açıklamada, dün tarafların Mariupol'da tahliye koridorunu açma konusunda anlaştığını, ancak sabah saatlerinde saldırıların başladığını ve tahliyenin yapılamadığını kaydetti.

Rusya’nın Mariupol'a gidecek insani yardım konvoyu ile oradan tahliyenin yapılması gereken yola yine ateş ettiğini belirten Vereşuk, "İnsani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Bugün yine Mariupol’dan tahliye yapılması gerekiyordu. Rusya’nın hareketi hayal kırıklığı yaratıyor, insani koridorun açılmasını yine engellediler." dedi.

Zaporijya'dan bugün gelmesi gereken 8 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Mariupol'a yiyecek ve ilaç getirmesi, 30 otobüsün ise, dönüşte kadın, çocuk ve yaşlıları tahliye etmesi gerektiğini belirten Vereşuk, ancak Rusya’nın bombardımanı nedeniyle insani koridorun açılamadığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin yapılamadığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı

Benzer haberler

UAEA, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin yönetiminin Ruslara geçmesinden kaygılı

UAEA, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin yönetiminin Ruslara geçmesinden kaygılı

Ukrayna'dan 204 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Rusya, insani koridorun açılmasını engelledi

Kiev yakınlarındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus ordusunun saldırısı sonucu 2'si çocuk 8 kişi öldü

Kiev yakınlarındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi sırasında Rus ordusunun saldırısı sonucu 2'si çocuk 8 kişi öldü
Ukrayna’nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük

Ukrayna’nın Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı: Rus Su-25 savaş uçağını düşürdük
ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor

ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor