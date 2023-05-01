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Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşünün sağlanması için 23 Nisan'da başlayan tahliye operasyonlarının bugün tamamlandığını duyurdu.

Tuğba Altun  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam etmesinden ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyulduğu kaydedilen açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer makamların Sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde olduğu; itidal ve ateşkes çağrılarında bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, "Ülkemiz aynı zamanda, meselenin barış zemininde çözümü için de çeşitli girişimleri hayata geçirmekte ve Sudan'da daha fazla kardeş kanı dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmektedir. Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün tamamlanmıştır. Tahliye operasyonlarımızda kara yolu, deniz yolu ve hava yolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gelinen aşamada 1700’ü aşkın Türk vatandaşıyla destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, Sudan’da kalan Türk vatandaşlarından alınabilecek tahliye taleplerinin ayrıca değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada, Sudan’da Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı ile ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmaların sürdüğü; başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, Türkiye'nin tahliye operasyonlarına katkı sağlayan tüm ülkelere şükranların sunulduğu ifade edildi.



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