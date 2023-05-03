Dolar
19.47
Euro
21.50
Altın
2,025.30
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,485.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

300 milyon dolarlık pakette, roket sistemi mühimmatı, obüs top sistemi ve mermileri ile anti-tank füzeleri de bulunuyor.

Kasım İleri  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu.

Blinken, yazılı açıklamasında, “Rusya'nın saldırgan savaşına karşı kendilerini savunurken Ukraynalı ortaklarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Başkan (Joe) Biden'dan aldığım yetki doğrultusunda, Ukrayna‘ya ABD envanterinden 300 milyon dolar değerindeki silah ve ekipman sağlama işlemini onaylıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın istediği takdirde savaşı bugün bitirebileceğini belirten Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya savaşı sonlandırana kadar Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, Pentagon’dan yapılan açıklamada, 300 milyon dolarlık paketin içeriği paylaşıldı.

Buna göre, pakette, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mühimmatı, 155 mm obüs top sistemi ve mermileri, 120, 80 ve 60 mm havan top mermileri, TOW ve AT-4 anti-tank füzeleri, Hydra-70 hava roketleri yer alıyor.

Ayrıca pakette, küçük silah mühimmatı, yıkım için patlayıcı ve ağır ekipman ve araç taşıyıcıları, bakım ekipmanı ve yedek parçaların da yer aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Terör yuvaları yerle bir edildi, şimdi oralarda petrol buluyoruz
Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
İZDENİZ AŞ'de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki

Benzer haberler

ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

ABD'den Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi
Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı

Biden, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Rusya ve Suriye'de alıkonulan gazetecileri andı
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet