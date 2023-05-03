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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, dün gece Kremlin’e yapılan saldırıyı "terör eylemi" şeklinde tanımlayarak “Bugünkü terör saldırısının ardından Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı.” dedi.

Emre Gürkan Abay  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı'ndan Zelenskiy için "fiziksel tasfiye" çağrısı

Moskova

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kremlin’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki gösterdi.

Saldırının bir "terör eylemi" olduğunu belirten Medvedev, “Bugünkü terör saldırısının ardından, Zelenskiy ve zümresinin fiziki tasfiyesinden başka seçenek kalmadı. Ona koşulsuz teslim anlaşması imzalanması için bile ihtiyaç yok.” ifadesini kullandı.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilmişti.

Zelenskiy ise Putin'e veya Moskova'ya saldırmadıklarını belirterek “Kendi bölgemizde savaşıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

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