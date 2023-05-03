Dolar
19.48
Euro
21.52
Altın
2,026.26
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,485.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını ve oradaki askerlerinin görev süresini 1 yıl uzattığını bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

Ankara

Başbakan Chris Hipkins ve Savunma Bakanı Andrew Little tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Ukrayna silahlı kuvvetlerini destekleyen 95 Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri (NZDF) personelinin görev süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatıldığını belirtildi.

Ukrayna'ya 5,3 milyon Yeni Zelanda Doları tutarında ek insani yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya 78 milyon Yeni Zelanda Doları mali ve askeri destek sağladığı ve 1500 Rus ve Belaruslu kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Bu arada, Hipkins, NZDF personelinin bulunduğu Salisbury Ovası Ordu Eğitim alanını ziyareti sırasında, "Yeni Zelanda bir yıldan fazla süredir Rusya'nın acımasız, sert ve yasa dışı işgaline maruz kalan Ukrayna halkının yanında oldu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Ukrayna'yı desteklemek için eşi görülmemiş adımlar attığını belirten Hipkins, bunlara örnek olarak NZDF birliklerinin Avrupa'ya konuşlandırılmasını ve Rusya Yaptırımlar Yasası'nı gösterdi.

Öte yandan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Rusya'yı destekleyen Rus ve İranlı 18 kuruluş ve 9 kişiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Mahuta, "İranlı kişi ve kuruluşlara, Ukrayna'daki yasa dışı savaşa doğrudan askeri destek sağladığı için yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin uzay yolcusu Gezeravcı'nın ailesi, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
İZDENİZ AŞ'de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki
İstanbul Güvenlik Forumu, "Balkanlar'a Yeni Bakış Açısı" başlıklı oturumla sona erdi

Benzer haberler

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Blinken, Kremlin'in İHA saldırısı açıklamasına "büyük şüpheyle" yaklaştığını bildirdi

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

Kremlin: Ukrayna, Putin'in Kremlin'deki konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Kremlin: (Tahıl Koridoru) Anlaşma şartlarının uygulanmasıyla ilgileniyoruz

Kremlin: (Tahıl Koridoru) Anlaşma şartlarının uygulanmasıyla ilgileniyoruz
ABD yetkilileri, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini bildirdi

ABD yetkilileri, Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon dolarlık askeri yardım gönderileceğini bildirdi
Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 22 azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 22 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet