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Üç ildeki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı, Manisa'nın Sarıgöl ve Uşak'ın Banaz ile Eşme ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekip  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Üç ildeki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Ankara

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 10 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treyler ve 142 personel ile diğer kurumlardan da gelen araçlarla müdahale ediliyor.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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