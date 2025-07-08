Üç ildeki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı, Manisa'nın Sarıgöl ve Uşak'ın Banaz ile Eşme ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ankara
Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 10 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz, 7 su ikmal aracı, 11 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treyler ve 142 personel ile diğer kurumlardan da gelen araçlarla müdahale ediliyor.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/7eWJeRGsOi pic.twitter.com/dFCFUdxjpQ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 8, 2025
Uşak
Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Manisa
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü yakınlarına ulaştı.
Bölgeye, arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.