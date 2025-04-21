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Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

Hasan Hüseyin Kul  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

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Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

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