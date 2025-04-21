Tuzla'da D-100 kara yolunun Ankara istikameti yarın 22.00'den itibaren 12 saat trafiğe kapatılacak
Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.
Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.