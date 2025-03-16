Tuzla'da bir kişinin muayeneden geçemeyen aracını yakması kamerada
Tuzla'da, bir kişinin muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe vermesi cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul
Aydınlı Mahallesi'nde dün, araç muayene istasyonunda otomobili muayeneden geçemeyen Yavuz K. (52), görevliye tepki gösterdiği, aracını ateşe verip dumanlar çıktığı anları cep telefonuyla da kayıt altına aldı.
Görüntülere göre, aracının sinyal lambasının yanmadığı gerekçesiyle muayeneden geçemediğini öğrenen Yavuz K. görevliye tepki gösterdi.
Sinyal lambasının yandığını ispatlamaya çalışan Yavuz K. duruma sinirlenip, kağıtları ateşe vererek aracının içine attı. Araçtan dumanlar yükselirken, çevredekiler de yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı.
Dün yaşanan olayda, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluşmuştu.