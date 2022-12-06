Dolar
18.64
Euro
19.59
Altın
1,778.24
ETH/USDT
1,257.30
BTC/USDT
17,015.00
BIST 100
4,991.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Rauf Maltaş   | 06.12.2022
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa 10 yıl hapis istemi
Şehit Piyade Komando Binbaşı Duman, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: İmkanı olan işverenimizi asgari ücretin üzerinde ücret vermeye teşvik ediyoruz
Bakan Soylu: (İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı) Bombanın sosyal medya üzerinden yaptırıldığını söyleyebilirim
Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonunda terör örgütünün sığınakları ve eğitim kampı imha edildi

Benzer haberler

Türkiye, Boğazlardaki olası kazalara karşı sigorta güvencelerinin sağlama alınmasını istiyor

Türkiye, Boğazlardaki olası kazalara karşı sigorta güvencelerinin sağlama alınmasını istiyor

Şehit Piyade Komando Binbaşı Duman, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye ve Azerbaycan liderleri "Kardeş Yumruğu" tatbikatına katılan personele hitap etti

Türkiye ve Azerbaycan liderleri "Kardeş Yumruğu" tatbikatına katılan personele hitap etti
Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı

Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı
Esed rejimi, yakıt krizi nedeniyle kamuda gelecek iki pazar gününü de tatil ilan etti

Esed rejimi, yakıt krizi nedeniyle kamuda gelecek iki pazar gününü de tatil ilan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet