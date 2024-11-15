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Türkiye'de 28 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

Ovaların korunması amacıyla 19 ildeki 28 ova "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

Seda Tolmaç  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Türkiye'de 28 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

Ankara

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bugün itibarıyla tarım dışı kullanma izni verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu.

Karar ile 19 ildeki 28 ova "büyük ova koruma alanı" olarak tespit edildi.

Aksaray'daki Babakonağı, Ankara'daki Türkhöyük ve Acıkuyu, Ardahan'daki Çıldır, Bolu'daki Sazakiçi, Burdur'daki Yazı, Çankırı'daki Çerkeş, Edirne'deki Keşan, İpsala, Tunca, Küçükdoğanca, Erzincan'daki Otlukbeli, Erzurum'daki Ünlükaya, Kayseri'deki Bünyan, Kırıkkale'deki Hamzalı ve Ocakbaşı, Muğla'daki Kuzyaka, Nevşehir'deki Ovaören ve Tepeköy, Siirt'teki Kurtalan, Sinop'taki Gökırmak ve Karasu, Sivas'taki Tekmen ve Kocakurt, Tokat'taki Artova, Uşak'taki Ulubey, Van'daki Çolpan ve Hasantimur ovaları bu kapsama alındı.

Ayrıca Karar ile 27 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.

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