1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni ile KKTC Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Lefkoşa/10.30/11.30/Girne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını kılacak, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda yer alacak.
(Ankara/13.03/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.
(Ağrı/09.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak.
(Erzurum/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Bergama Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Berlin Büyükelçiliği'nde Almanya Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklaması yapacak.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, Aralık 2025 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya, Estonya ve Letonya dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek.
(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'de çekilecek kura çekimiyle belirlenecek, Samsunspor'un rakibi belli olacak.
(Nyon/15.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.
(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)