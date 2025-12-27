Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,937.20
BTC/USDT
87,602.00
BIST 100
11,294.37
İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Sandalye Bin Umut” programı’nda konuşuyor.
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

- Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Van/16.00) (Fotoğraflı)

2- Nesine 2. Lig'de Beyaz Grup'un 19. haftası 1 maçla başlayacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Fenerbahçe Beko-Glint Manisa Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol, Mersin Spor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Türk Telekom-Anadolu Efes maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/20.30/Mersin/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta maçları yapılacak; BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Belediyespor-ÇİMSE ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet-OGM Ormanspor ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Çanakkale/13.00/İstanbul/13.00/16.30) (Fotoğraflı)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftası, Gaziantep Gençlikspor-RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank-İstanbul Gençlikspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Altekma-ON Hotels Alanya Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/14.00/Ankara/14.30/İstanbul/16.30/Bursa/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneğince, "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen 1211 kilometrelik anma sürüşü, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan başlayacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
