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Tarihi yarım adada gerçekleştirilecek 19. İstanbul Yarı Maratonu’nun startı veriliyor ABD’nin başkenti Washington’da Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katılacak.

(Manisa/12.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına iştirak edecek.

(Riyad) 

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı olan İstanbul Etabı'nın startını verecek, ödül törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) 

2- Trendyol Süper Lig'in 34. haftasına; Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor-İstanbulspor, Trabzonspor-Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Antalya/16.00/Trabzon/Rize/19.00) 

3- Trendyol 1. Lig'de 32. hafta müsabakaları oynanacak. Göztepe-Gençlerbirliği, Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor, Tuzlaspor-Bodrum FK, Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor, Boluspor-Altay ve Adanaspor-Manisa FK maçları yapılacak.

(İzmir/Giresun/Ankara/İstanbul/Erzurum/Kocaeli/Şanlıurfa/Bolu/Adana/16.00) 

4- TFF 2. Lig gruplarında 37. hafta müsabakaları 1 maç dışında oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına; Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ ve Türk Telekom-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00) 

6- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.

(Muğla/15.00) 

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasına devam edilecek. Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa ve Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Antalya/15.00/Giresun/16.00/Muğla/17.00) 

8- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, İtalya'da tamamlanacak.

(Rimini)


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