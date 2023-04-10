Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katılacak.
- Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Esenboğa Havalimanı'nda 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Armada AVM'de Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışını yapacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bildirecek.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.