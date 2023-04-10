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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katılacak.

- Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1​​​​​​​- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Esenboğa Havalimanı'nda 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Armada AVM'de Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bildirecek.

(Ankara/10.00)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/16.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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