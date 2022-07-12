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Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılması kararını memnuniyetle karşıladı.

Emre Karaca   | 12.07.2022
Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu BM mekanizmasının, kuzey batı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı vurgulandı.

"Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile iş birliği halinde sürdürecektir."


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Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
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