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Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Büşranur Keskinkılıç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

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