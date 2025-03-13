Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlık, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasında en üst seviyede sağlanan yakın diyaloğun sonucunda imzalanan bu anlaşmanın, bölgede barış, istikrar ve iş birliğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.