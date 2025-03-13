Dolar
36.62
Euro
39.85
Altın
2,943.10
ETH/USDT
1,905.60
BTC/USDT
82,894.00
BIST 100
10,721.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni”
logo
Dünya

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşması imzalandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke arasında varılan sınır anlaşmasını imzaladı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşması imzalandı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Bişkek

Kırgızistan'ı ziyaret eden Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman için Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Törenin ardından Caparov ile Rahman, heyetler arası görüşmeye geçti.

İki ülke arasında sınır anlaşması imzalandı

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Caparov ile Cumhurbaşkanı Rahman, "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.

Anlaşmayla, iki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorunu çözüldü. Bu kapsamda Kızıl-Bel ve Kairagaç kara yollarındaki kontrol noktaları, video konferansla hizmete açıldı.

Daha sonra iki lider, heyettekilerin alkışları eşliğinde birbirlerine sarıldı.

"Bundan böyle sınırlar, edebi dostluk sınırı olarak kalacak"

Caparov, ortak basın açıklamasında, "Bundan böyle ve sonsuza dek Kırgız ve Tacik sınırları, kardeş ülkeler ve halklar arasındaki ebedi dostluk sınırı olarak kalacak." dedi.

Tüm alanlarda işbirliklerini geliştireceklerine işaret eden Caparov, iki köyün arasındaki kontrol noktalarının açılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Caparov, karşılıklı uçak seferlerinin başlatılması için karar aldıklarını ifade ederek, "Ümit ediyorum ki yakında otobüs seferleri de başlayacak ve halklarımız birbirleriyle görüşebilecek." diye konuştu.

Caparov, Kırgızistan'daki Taciklerin ana dillerini korumalarını ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini destekleyeceklerini kaydetti.

"Sınır anlaşmasını imzaladık"

Rahman da bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile sınır anlaşmasını imzaladıklarını belirterek, görüşmede ticaret ve ekonominin gelişmesi konusuna da ağırlık verdiklerini ifade etti.

Yarından itibaren Duşanbe-Bişkek-Duşanbe uçak seferlerinin başlayacağını bildiren Rahman, terörle, aşırılıkla, radikalizmle, uluslararası suç örgütleriyle, siber suçlar ve uyuşturucuyla ortak mücadele kararı aldıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde'de mumya satmaya çalışan 6 şüpheli adliyede
Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı
Terör örgütü DHKP/C'ye Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden para aktarıldığı iddiası
Ordu'daki Hoynat Adası ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İstanbul'da başladı

Benzer haberler

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşması imzalandı

Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır anlaşması imzalandı

Kırgızistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile kardeşliğin geliştirilmesi Kırgızistan'ın önceliğidir

Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Tacikistan'daki genel seçimi Halk Demokratik Partisi kazandı

Tacikistan'daki genel seçimi Halk Demokratik Partisi kazandı
Tacikistan'da halk, genel seçim için sandık başında

Tacikistan'da halk, genel seçim için sandık başında
Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için yarın sandık başına gidecek

Tacikistan'da halk, parlamento seçimleri için yarın sandık başına gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet