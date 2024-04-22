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Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldığını duyurdu.

Serdar Açıl  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

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