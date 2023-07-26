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Türkiye ile Kenya arasında "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Türkiye ile Kenya arasında, savunma sanayisinde ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

Erhan Cihan Ünal  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Türkiye ile Kenya arasında "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Ankara

İki ülke arasındaki anlaşmanın imza töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı.

Görgün, IDEF'in özellikle dost ve bölge ülkelerin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılama ve diğer ülkelerle iş birliklerini geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile Kenya arasındaki iş birliğinin kurumsallaşacağını ifade eden Görgün "Anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Anlaşmamız tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım- idame- modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.



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