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Türkiye ile Irak'ın, su konusunda işbirliğine yönelik komite toplantısı Bağdat'ta yapıldı

Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Gökhan Çeliker  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Türkiye ile Irak'ın, su konusunda işbirliğine yönelik komite toplantısı Bağdat'ta yapıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

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