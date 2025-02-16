Türkiye ile Irak'ın, su konusunda işbirliğine yönelik komite toplantısı Bağdat'ta yapıldı
Türkiye ile Irak arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısı Bağdat'ta gerçekleştirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eş başkanlığındaki heyetler arasında, Irak'ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komitenin ilk toplantısının Bağdat'ta gerçekleştirildiği belirtildi.
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Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci ile Irak Başbakanlık Müsteşarlar Heyeti Başkanı Abdül Kerim Faysal eşbaşkanlığındaki heyetler arasında, Irak’ta su altyapısı konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Yüksek Komite’nin İlk Toplantısı Bağdat’ta… pic.twitter.com/S84sJDlSR0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 16, 2025