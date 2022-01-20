Dolar
13.35
Euro
15.13
Altın
1,841.27
ETH/USDT
3,223.90
BTC/USDT
43,033.00
BIST 100
2,008.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ile El Salvador arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Mehmet Tosun   | 20.01.2022
Türkiye ile El Salvador arasında 6 anlaşma imzalandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Erdoğan ve Bukele'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Alanında Niyet Mektubu", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile El Salvador Cumhuriyeti Diplomatik Eğitim İçin Uzmanlaşmış Yükseköğretim Enstitüsü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası", "El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, El Salvador tarafından ise Dışişleri Bakanı Alexandra Hill tarafından imza altına alındı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde

Benzer haberler

Türkiye ile El Salvador arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile El Salvador arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camia birlikte hareket etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i resmi törenle karşıladı
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Bosna Hersek'te barış ve huzurun korunması çağrısı