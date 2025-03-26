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Türkiye, Gazze’ye yardımların yeniden ulaştırılması için hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Gazze Şeridi'nin Mısır ile olan sınır kapısının açılması durumunda Türkiye'den gönderilen insani yardımların derhal Filistinlilere ulaştırılması için Mısır tarafında çalışmalarına devam ediyor.

Muhammed Emin Canik  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Türkiye, Gazze’ye yardımların yeniden ulaştırılması için hazırlıklarını sürdürüyor

Kahire

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Sen, Mısır’ın Gazze sınırındaki El-Ariş kentinde Şeyh Züveyd Hastanesini ve Ariş Limanı'nı ziyaret ederek Gazze'ye gönderilmesi planlanan yardım hazırlıklarını inceledi.

Ariş Limanı yetkilileriyle lojistik depolama alanındaki Türk yardım malzemelerinin durumunu kontrol eden Şen, Refah Sınır Kapısı'na en yakın noktadaki Şeyh Züveyd kasabasında bulunan hastaneyi ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, hastanede Gazzeli hastalara ilk basamak tedavi hizmetleri vermek üzere Mısır makamlarınca tesis edilen altyapı ve prosedürler hakkında bilgi aldı.

Hastanenin diyaliz merkezinde tedavi gören Mısırlı hastaları da ziyaret eden Şen, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalara bayramlık hediyeler dağıttı.

Büyükelçi Şen, "Diyalize giren genç yaştaki insanları görmekten dolayı üzülsem de bu taşra hastanesinin en iyi teknoloji ve imkanlarla yöre insanına ve ayrıca Gazzeli kardeşlerimize sunduğu diyaliz hizmetini takdirle karşıladım." dedi.

Yakınları arasında böbrek yetmezliğinden muzdarip olanların bulunduğunu belirten Şen, diyaliz ve böbrek nakline özel önem verdiğini, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nı da desteklediğini söyledi.

Şen, Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın, Mısır Başbakan Yardımcısı ve Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdulgaffar'ın vizyoner ve atılımcı yaklaşımıyla Mısır ile de işbirliği ilişkisi geliştirdiğini belirtti.

Büyükelçi Şen, Refah Sınır Kapısı'na 15 kilometre mesafede olması nedeniyle Gazzeli hastalar ve yaralılar için ilk basamak ve en acil Mısır hastanesi olan Şeyh Züveyd Hastanesinin başhekimi ile görüşerek Gazzeli hastalara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Şen, ayrıca hastanenin bahçesinde Mısır ordusu tarafından, Türkiye’nin de malzeme katkısıyla sadece Gazzeli hastalara hizmet vermek amacıyla kurulan Sahra Hastanesini inceledi.

Gazze'ye gönderilmek üzere depolarda hazır tutulan diğer tıbbi malzemeler, jeneratörler ve ambulanslar dahil çeşitli yardım malzemelerini de inceleyen Şen, Kuzey Sina Valiliği, Mısır Kızılayı ve Ariş Liman yetkililerine ayrıca teşekkür etti.

Ziyaretinde Büyükelçi Şen’e AFAD ve Türk Kızılayı yetkilileri refakat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'na katılarak yaptığı konuşmada Türkiye’nin akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdığını bildirmişti.

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