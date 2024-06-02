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Türkiye-Ermenistan sınırı 100'den fazla kuş türüne yuva oldu

Sınır hattı ve askeri bölge olmasından dolayı insan hareketliliğinin yaşanmadığı bölgedeki sulak alanlar, özellikle göçmen kuşların uğrak noktası oluyor.

Hüseyin Yıldız  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Türkiye-Ermenistan sınırı 100'den fazla kuş türüne yuva oldu Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehri'nin oluşturduğu sulak alanlarda 100'ün üzerinde kuş türü yaşıyor.

Yurdun en doğusunda, Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a sınırı olan Iğdır, sulak alanlarındaki kuş çeşitliliğiyle dikkati çekiyor. Sınır hattı ve askeri bölge olmasından dolayı insan hareketliliğinin yaşanmadığı bölgedeki sulak alanlar, özellikle göçmen kuşların uğrak noktası oluyor.

Bugüne kadar sürdürülen çalışmalarda 300'den fazla kuş türünün yaşadığı belirlenen Ermenistan sınırındaki sulak alanlarda, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, KuzeyDoğa Derneği ve kuş bilimciler çalışma yürütüyor.

Kuş bilimciler, Aras Nehri'nin oluşturduğu sınır hattındaki habitatta yapılan çalışmalarda 100'ün üzerinde kuş türünün yaşadığını belirledi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla kent genelinde kuş yoğunluğunun gözlendiğini söyledi.

Iğdır'ın konumu itibarıyla kuş türleri açısından zengin olduğunu ifade eden Çelik, "İlimiz, Kuzeydoğu göç rotasında. Baharın gelmesiyle birlikte birçok göçmen kuş türü Iğdır'daki sulak alanları ziyaret ediyor ve sonbahar göçüne kadar burada kalacaklar." dedi.

"Korunaklı olması çeşitliliği artıran unsurlardan"

Kuş çeşitliliğinin kent genelinde zengin durumda olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İlimiz 3 ülkeye sınır konumunda. Ermenistan sınırı, özellikle Aras Nehri'nin geçtiği yer, kuş çeşitliliği açısından çok zengin çünkü insan baskısının az olduğu bir yer. Aras'ın geçtiği alanlar habitat bakımından çok zengin. Bu nedenle de burası çok farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Korunaklı olması, insan, çevre baskısından uzak olması da çeşitliliği artıran unsurlar."

Söz konusu bölgede gözlem çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çelik, "Şu an 100'ün üzerinde kuş türü sınırda yayılış göstermekte. Bu alanlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayı giderek artabilir, alanlar bakir alanlar, arazi çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız ve bu şekilde tür sayısı daha fazla olacaktır." diye konuştu.

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