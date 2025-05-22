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Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te gösteri uçuşu yaptı

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, 9 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Savaş Güler  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Türk Yıldızları, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'te gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya - AA

Konya

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı atış sahasında icra edilen tatbikatın ardından, Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşu katılımcıların beğenisini topladı.

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Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş, alçalma ve yakın uçuş hareketleri, izleyenleri etkiledi.

Gösteriler, basın mensupları ile yerli ve yabancı askeri personel tarafından ilgiyle takip edildi.

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