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Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını özel video ile kutladı

İsa Toprak  | 01.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını özel video ile kutladı

Ankara

Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından "Temsil etmekten gurur duyduğumuz Türk Hava Kuvvetlerimizin 112'nci yılı kutlu olsun." notuyla videolu mesaj paylaşıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin uçuş görüntülerine yer verilen videolu mesajda, "Bir makine, bir insan tek vücut olduğunda yeryüzü ve gökyüzü birleşir. Bir savaşçı doğar. O, sensin." ifadeleri kullanıldı.

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