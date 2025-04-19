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Türk Yıldızları, İskenderun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Ali Kemal Zerenli, Mert Murat Yaşar  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Türk Yıldızları, İskenderun semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı gösteri uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar ilgiyle izledi.

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İskenderun semalarında 30 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.


Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

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