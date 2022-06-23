Türk müteahhitler Suudi Arabistan'daki projelerde yeniden yer almak istiyor
TMB Başkanı Erdal Eren, "Suudi Arabistan'da bugüne kadar 24,3 milyar dolarlık 377 proje üstlenildi." dedi.
Ankara
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında müteahhitlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi öngörülen enerji, su, konut ve altyapı projelerinde yeniden yer almayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
TMB'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'da proje gerçekleştiren müteahhitler ile iş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un başkanlığında Suudi Arabistan Krallığı Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi ve Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al-Falih ile bir araya geldi.
TMB Başkanı Eren, buradaki konuşmasında, "Bizler, Türk müteahhitler olarak, Suudi Arabistan'ın kalkınma projelerine katkı sağlayabileceğimizi, ayrıca üçüncü ülkelerde Suudi firmaları ile birlikte birçok başarıya daha imza atabileceğimize inanıyoruz. Ülkelerimiz arasında müteahhitlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin taşıdığı önemi bir kez daha belirtmek ve mevcut sıkıntılı dönemin sona ermesinin her iki ülkenin iş insanlarının yararına olduğunu bu vesileyle vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Son birkaç yıldır Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'da yaşadığı sıkıntıları da aktaran Eren, bunlara çözüm bulunması gerektiğine işaret etti.
"Suudi Arabistan'da bugüne kadar 24,3 milyar dolarlık 377 proje üstlenildi"
Eren, Türk müteahhitlerin portföylerine ilişkin bilgileri de paylaşarak şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla müteahhitlerimiz 131 ülkede yaklaşık 460 milyar dolar tutarında 11 bin projelik dev bir portföye sahiptir. Suudi Arabistan, Türk müteahhitlik firmalarının en fazla proje üstlendiği 6'ncı ülke konumunda olup, ülkede bugüne kadar 24,3 milyar dolar tutarında 377 proje üstlenilmiştir. Firmalarımız ülkede yol-köprü-tünel, demir yolu, havaalanı, liman, kentsel altyapı, boru hattı, konut, iş merkezi, sağlık ve turizm tesisleri, baraj, enerji santrali ve petrokimya tesisi gibi çeşitli projeleri hayata geçirmişlerdir."
Müteahhitlik hizmetleri açısından büyük önem taşıyan Suudi Arabistan'da firmaların faaliyetlerinin 2019 itibarıyla durma noktasına geldiğini ve o tarihten bu yana pek gelişme göstermediğini anlatan Eren, uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin siyasi ve ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkati çekti.
Eren, "Bizler, Türk müteahhitleri olarak bu sıkıntılı sürecin artık aşılacağını ümit ediyor ve Saudi 2030 ve Gigaproject programı gibi uzun vadeli planlar kapsamında önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi öngörülen enerji, su, konut ve altyapı projelerinde yeniden yer almayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Etkinlikte Suudi Arabistanlı bakanlar, ülkede sorun yaşayan Türk müteahhitlerle birebir görüştü, gümrüklerde yaşanan problemler ve vize sorunlarının an itibarıyla ortadan kalktığının müjdesini verdi.
Konuk bakanlar, gelecek dönemde enerjiden ulaştırmaya birçok alanda ülkede toplam 3,3 trilyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirileceğini, bu projelerin Türk müteahhitlere büyük fırsat sunacağını, ilişkilerin geçmiş dönemdeki iyi seviyeye taşınması ile yetinilmeyip daha ileri düzeye taşınmasında kararlı olduklarını da vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.