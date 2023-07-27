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Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi

Türk Kızılay, aşırı sıcak havaların etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanmaması için kan bağışı merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Türk Kızılay sıcak havalar nedeniyle kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye'deki aşırı sıcak havalar kan bağışlarında da düşüşe neden oluyor.

Kan bağışındaki düşüşün önüne geçmek isteyen Türk Kızılay, kan bağış merkezlerinin çalışma saatlerini güncelledi. Bu kapsamda sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği illerde kan bağışı merkezleri öğle saatlerinde açılarak gece 22.00'ye kadar kan bağışı alacak.

Bağışçılar, kendilerine en yakın kan bağış merkezini ve uygun saati www.kanver.org web sitesi ile Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulamasından öğrenebilecek.

Ayrıca 168 numaralı çağrı merkezinden de kan vermek istenilen saatler için randevu oluşturabilecek.




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