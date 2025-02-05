Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.