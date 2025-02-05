Dolar
35.91
Euro
37.47
Altın
2,873.58
ETH/USDT
2,772.50
BTC/USDT
98,150.00
BIST 100
9,735.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kentsel dönüşüm projelerinin temel atma ve anahtar teslim törenleri yapıldı
Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mütalaa hazırlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü
Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 938 deprem meydana geldi

Benzer haberler

Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı

Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı

İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 Türk vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız tutuklandı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı
Hayvanseverlerden toplanan 18 milyon lirayı sahte faturayla şahsi hesaplarına aktarmışlar

Hayvanseverlerden toplanan 18 milyon lirayı sahte faturayla şahsi hesaplarına aktarmışlar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet