Dolar
37.92
Euro
42.33
Altın
3,126.59
ETH/USDT
1,576.00
BTC/USDT
81,204.00
BIST 100
9,482.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü. -VTR-
logo
Gündem

Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

Sidar Can Eren  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Tunceli

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toratlı köyünde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ile merkez mahallelerinde hayvan hareketleri 30 gün boyunca yasaklanmıştır. Kaçak hayvan hareketlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kuzu ve oğlak kayıplarının önüne geçilmesi için aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı
Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı
"Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" çalıştayı düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Bugün itibariyle 18 bin 227 vatandaşımız doğum yardımlarına başvuruda bulundu
Esenyurt'ta market çalışanı genç kızın, palet çalan hırsızları ikna etmesi kamerada

Benzer haberler

Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi

Tuncelili besiciler baharın müjdecisi oğlak ve kuzuları büyütme telaşında

Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kars ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet