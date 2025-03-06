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TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'den "Terörsüz Türkiye'ye destek" açıklaması

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız" açıklamasında bulundu.

Ferhat Yasak  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'den "Terörsüz Türkiye'ye destek" açıklaması

İstanbul

Beşinci, "Terörsüz Türkiye: Güçlü Yarınlara Emin Adımlarla" başlıklı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin son yıllarda hızla gelişmesi ve terörle mücadelede kararlı duruşunun PKK'nın Türkiye'yi bölme hedefini imkansız hale getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede her alanda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Beşinci, özellikle demokratikleşme hamlelerinin örgütün insan kaynağını kuruttuğunu ve terör örgütü mensuplarını çaresizliğe sürüklediğini kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumunu güçlendiren politikaların ve istikrarlı duruşun toplumda da büyük bir öz güven ve geleceğe dair umut oluşturduğuna dikkati çeken Beşinci, "Ülkemiz, küresel meselelerde karar verici pozisyona yükselmiş ve tarihi sorumluluklarını üstlenen bir lider ülke olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve terör örgütü elebaşının fesih çağrısı yapmasıyla sonuçlanan süreç, terörle mücadelede tarihi bir eşiğin aşılmasını sağlamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Beşinci, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olarak, gençler adına geldiğimiz bu süreçten büyük memnuniyet duymaktayız. Ülkemizin terör belasından tamamen kurtulup terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda attığı bu cesur adımları yürekten destekliyoruz. Bu ülkenin vatanperver fertleri olarak, terörsüz Türkiye'nin güçlü yarınlarını inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Gençliğin geleceği için atılan adımların farkındayız ve arkasındayız. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere terörle mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara teşekkürlerimizi sunarız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış bir ülkenin gençleri olarak, geleceğe daha umut dolu bakıyor, emin adımlarla yürüyoruz."

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