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Gündem, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi

TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de, 50 gemi, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı ile geçit töreni düzenledi.

Can Efesoy  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi

Girne

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), TCG Anadolu gemisinin de içinde bulunduğu 50 gemi, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı ile geçit töreni düzenledi.

TSK'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında KKTC'nin Girne kentinde, TCG Anadolu gemisinin de aralarında bulunduğu 50 gemiyle denizde geçit töreni icra edildi.

TCG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapılan geçiş töreninde Bayraktar TB-3, Bayraktar KIZILELMA, 3 deniz karakol uçağı ve F-16 savaş uçakları da yer aldı.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Girne Atatürk Anıtı etrafında geçit törenini ve gösteri uçuşunu takip edenler, bu anları coşku içerisinde cep telefonlarıyla kayda aldı.

Geçit töreni ve gösteri uçuşunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra bakanlar, kuvvet komutanları ve askerler izledi.

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