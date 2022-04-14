Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi
İstanbul
Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Montero'nun bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana katılmak üzere özel aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiği belirtildi.
Montero'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği çalışmada yer aldığı kaydedildi.
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Futbol takımımızın bugünkü antrenmanına gelirken maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Francisco Montero’nun sağlık durumu iyi durumda olup antrenmana katılmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 14, 2022
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/MuECDSZtny