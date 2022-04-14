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Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

Mutlu Demirtaştan   | 14.04.2022
Trafik kazası geçiren Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun durumu iyi

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, trafik kazası geçiren İspanyol futbolcusu Francisco Montero'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Montero'nun bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana katılmak üzere özel aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Montero'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği çalışmada yer aldığı kaydedildi.

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