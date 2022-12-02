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TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi için vatandaşları uyardı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.12.2022
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Ankara

TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, kurada ev sahibi olunduğu ve bunun için para talep edildiği şeklinde dolandırıcılık girişimleriyle ilgili şikayetlerinin geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki idaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu ve benzeri işlemlerinin tamamı Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki.gov.tr", çağrı merkezi numarası 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları istendi.

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