Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ekiplerince vatandaşlara çadır dağıtımı gerçekleştirildi.
Tokat
İlçede deprem sonrası Malumseyittekke Mahallesi'nde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.
Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.
Öte yandan Kızılay ekiplerince de vatandaşlara yemek ve çay ikramında bulunuldu.
Mobil araçlarda mahalle ve köylerde yemek dağıtımı sürüyor.
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