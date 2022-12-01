Dolar
18.64
Euro
19.46
Altın
1,772.38
ETH/USDT
1,299.10
BTC/USDT
17,210.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Ekber Türkoğlu   | 01.12.2022
Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat

Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok

Benzer haberler

Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok

Mersin'de sınıf arkadaşının bıçakladığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı

Depremde Düzce'ye gelen destek ekipleri konakladıkları yurtlarda öğrencilere not bıraktı
Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı
Dar gelirli ailelerin çocukları 'Barış Orkestrası'nda duayenlerle sahne alıyor

Dar gelirli ailelerin çocukları 'Barış Orkestrası'nda duayenlerle sahne alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet