Dolar
13.90
Euro
15.74
Altın
1,798.92
ETH/USDT
3,086.20
BTC/USDT
41,425.00
BIST 100
2,065.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuşuyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

İstanbul'da tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 10.01.2022
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

İstanbul

Ambarlı Limanı girişinde bir araya gelen tır şoförleri adına açıklama yapan Tüm Konteyner ve Lojistikçiler Derneği (TÜMKON) Başkanı Yüksel Aras, Türkiye'deki limanların hiçbirinde nakliyeciler için giriş ücreti alınmadığını ifade etti.

Aras, giriş ücreti uygulamasının sadece Ambarlı Limanı'nda olduğunu belirterek, "Ambarlı'daki 4 tane limanın birleşip kurmuş oldukları şirket, 15 yıldan beri burada emek veren, iş yapan arkadaşlarımızdan, firmalarımızdan yılda 2 bin 650 lira ücret talep etmektedir." dedi.

Son 3 ayda akaryakıt, yedek parça masraflarının yüzde 100'den fazla arttığını dile getiren Aras, "Sırtımızdaki yük, her geçen gün artmaktadır. Bizler Türkiye'nin ithalat ve ihracatına katkı sağlayan esnaflarız ve bu alınan haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz. Haklı davamızda sonuç alıncaya kadar protesto gösterilerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini aştı
Omicron varyantı nezle ve gribal enfeksiyonla benzerlik gösteriyor
Omicron varyantı yeniden enfekte olma riskini arttırdı
Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de 'kısmi karantina' ilan edildi

Benzer haberler

Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti

İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası